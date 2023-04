L-Gante sorprendió a sus fans luego de compartir una foto junto a Romina Uhrig de "Gran Hermano". El referente de la cumbia 420 subió la imagen del encuentro con a exdiputada a sus redes sociales, pero luego decidió borrarlo.

Se trató de una foto en donde se los veía muy sonrientes a ambos posando dentro de un auto a la madrugada. “Nos fuimos con la reina”, había escrito en el posteo que luego decidió eliminar ante el revuelo que sus seguidores hicieron al verlo con la exparticipante del reality de Telefe.

“Es muy random que se haya juntado con él después de lo que pasó con Daniela”, “Es muy raro todo, ella es amiga de Daniela, la mina que le gusta a L-Gante”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en las redes y que apuntaban a Daniela Celis, amiga de Uhrig en "Gran Hermano" y con quien L-Gante había tenido un acercamiento semanas atrás.

El malestar de Thiago Medina por el acercamiento de Daniela Celis y L-Gante

Días atrás, salió a la luz que Thiago Medina tomó el control de la cuenta de Instagram de su pareja, Daniela Celis y decidió bloquear a L-Gante, quien le habría mandando mensajes a la exparticipante de "GH" cuando se encontraba en la casa, situación que ella expuso en una entrevista.

"Lo bloqueé. No tengo problema en decirlo. Me molesta que estén rompiendo a cada rato. Le respondía a las fotos que subía, así que me cansé y lo bloqueé", expresó el ex participante de Gran Hermano haciéndole frente a la decisión que tomó y los motivos que lo llevaron a eso.

Por su parte, "Pestañela" apoyó y defendió a su pareja de quienes lo tildaron de "tóxico" por su actitud y expresó: "Es que no paraba de mandar mensajes chicas, todo el tiempo mandaba mensajes, él me mandaba", justificó la novia de Thiago.

