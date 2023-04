Daniela Celis y Romina Uhrig de Gran Hermano enfrentadas: el video de la supuesta pelea

Una de las amistades más fuertes de Gran Hermano 2022 fue la de Romina Uhrig y Daniela Celis, que junto a Julieta Poggio, consolidaron un trío indestructible. Hace pocas semanas lo demostraron al realizarse un tatuaje en honor al reality que les dio el reconocimiento que hoy disfrutan. Pero, esto parece diluirse, ya que, en las últimas horas, comenzó a circular un extraño vídeo de dos chicas peleándose y que se asemejan físicamente a Daniela y a Romina.

“Habrían discutido a los gritos en plena calle y casi terminan a las piñas. Testigos de la escena quedaron en shock con lo que estaban viendo”, escribió el usuario de Twitter que dio a conocer las imágenes. Este mismo afirmó que Romina supuestamente le pidió a Daniela que se aleje de su marido, el ex intendente de Moreno, Walter Festa.

Inmediatamente los internautas comenzaron a reaccionar por el vídeo y sobre la veracidad del dato que compartía dicho perfil.

El rumor de Daniela Celis y Romina Uhrig

Pese al gran parecido de ambas mujeres del clip con Romina y Daniela Celis, ninguna de las dos ha confirmado que sean ellas las que aparecen allí. No obstante, cabe recordar que hace meses atrás a "Pestañela" se la acusó de que conocía al ex marido de la ex diputada kirchnerista y que incluso había sostenido una relación secreta con el dirigente político.

Las imágenes tomaron bastante revuelo en redes y muchos usuarios lo tomaron como gracioso, pero hasta el momento ni Romina Uhrig y Daniela Celis se han pronunciado al respecto. Tocará esperar hasta la jornada de este miércoles por la noche para ver si hacen referencia a este video viral en el ciclo Editando Tele por NET TV.

Cómo es el tatuaje que se hicieron Daniela Celis, Julieta Poggio y Romina Uhrig

Julieta, Daniela y Romina forjaron vínculo tan fuerte que decidieron inmortalizar en su piel su paso por Gran Hermano y su amistad realizando un tatuaje que las represente.

El tatuaje

"Llegó el día, el tridente presente. Nos vamos a tatuar el ojo de Gran Hermano que nos cambió la vida y nos hizo conocernos", escribió Daniela muy feliz, en el vídeo donde se las ve a las tres sentadas en el sillón.

D.M