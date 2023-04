L-Gante viene pisando fuerte en el mundo de la música del RKT y cumbia, luego de su exitosa gira por Oceanía, desde su cuenta de Instagram anunció el lanzamiento de un nuevo tema titulado ‘’Como el día más feliz’’, y que por parte de sus seguidores apuntaron que sería una dedicatoria para su ex pareja Tamara Báez. Sin embargo, su éxito fue opacado por una fuerte acusación por parte del músico Fabián Soria.

En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Fabián manifestó su enojo con el artista de cumbia 420 por supuestamente robar las letras de sus canciones, denominarlas como propias y de no haber recibido ninguna compensación, por dicho uso sin su permiso.

En su relato, el músico cuenta que estuvo preso en la provincia de Chaco y en su larga estadía escribió noventa canciones y de los cuales grabó tres discos: ‘’Soy una persona que escribo continuamente. Los mencioné con una letra y ellos le dieron me gusta y después me entero que se robaron mis letras, se robó mis letras y las puso en sus canciones”, empezó.

Profundizando en el tema, reveló: ‘’Yo componía canciones, le envié mi material a ellos y, de repente, de un día para el otro, me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián. Nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra. Este pibe no respetó los códigos, habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho. A mí me robó letras para su último tema y también para El último Romántico, a este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia”, explicó Fabián.

“Yo no llegué a tiempo para registrarlo porque estaba preso. Es bueno que, a través de los medios, se sepa la verdad. Yo le tiré una propuesta a Maxi El Brother, que es su representante, y ellos se apropiaron de mis letras. Le mandé el contenido y después escuché mis letras en sus canciones’’, reveló y añadió que mientras se encontraba en el pabellón se enteró del plagio de L-Gante.

“Mi error fue que les mandé todo tarareado y ya es como que tienen el puntapié inicial para seguir la narración, lo que se ve de L-Gante. es todo así, hay un cierto código en la música que se tiene que respetar. Le robó a un preso, yo tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo”, cerró el músico.

El tratamiento facial de L-Gante

L-Gante es un artista con un estilo muy marcado, suele lucir cadenas de oro, gorras y accesorios ostentosos. Ahora, el artista decidió realizarse un tratamiento para la piel, que consiste en limpiar las impurezas del rostro y exfoliar, con el fin de dejar la piel mucho más suave y rejuvenecida.

L-Gante y la esteticista

"Gracias a ella me veo más joven", escribió L-Gante en su Instagram, acompañado por una imagen con la esteticista, que le realizó el tratamiento.

D.M