La dura historia de Kennys Palacios con el bullying: "La pasaba mal"

El nombre de Kennys Palacios ha estado vinculado al universo de la moda y la belleza como el estilista y confidente de Wanda Nara. Sin embargo, detrás de su exitosa carrera profesional se esconde un pasado doloroso que ha decidido compartir con el público en un emotivo momento durante su participación en “Bailando por un sueño”.

Kennys Palacios se abrió ante las cámaras y reveló detalles hasta ahora desconocidos de su vida. Comenzó recordando su aspiración de trabajar con las personalidades más destacadas del mundo de la moda y el espectáculo en Argentina. "Yo trabajé en Leo Paparella muchos años y siempre iba a los desfiles de (Claudio) Cosano y siempre veía llegar a Pampita, a Luciana (Salazar), mucha gente, y yo decía ‘wow quiero trabajar con esa gente’", le dijo a Mariana Fabbiani.

Pero detrás de su exitosa carrera, Palacios reveló una experiencia dolorosa de acoso escolar que vivió durante su adolescencia.

Kennys Palacios fue víctima del bullying

"Eran mucho de tirarme botellas, bolas de papel. Siempre me mandaban adelante y me tiraban la pelotita de papel. En los recreos la pasaba mal, pero al principio no lo contaba en casa", confesó en “El diario de Mariana”.

Fue la preocupación de su familia lo que finalmente lo llevó a compartir su sufrimiento. "Después, cuando la llamaron a mamá para avisarle que no estaba yendo al colegio, es cuando comencé a contarles. No la pasaba bien en la escuela, decidí no ir y hacer otras cosas", añadió Palacios.

