Kennys Palacios se hizo famoso por ser el peluquero y maquillador de Wanda Nara, además de ser su amigo íntimo. Por eso, ahora se prepara a puro ensayo para participar del Bailando 2023. Recientemente, en una entrevista que dio para Desayuno Americano, el programa de Pamela David en América TV, el mediático habló de su amiga y reveló algunos detalles de su actualidad.

Como muchos saben, Wanda Nara está pasando por un momento delicado en su salud y hay mucha preocupación. Hace algunas semanas, la conductora de Masterchef decidió acompañar a Mauro Icardi a Estambul y se especuló mucho acerca de esto. En un comienzo, se dijo que iba a realizar el tratamiento de su enfermedad allí, pero luego ella lo negó. Ahora, Kennys Palacios dio un poco más de detalles acerca de esto.

"¿Cómo está Wanda?", le consultó Pamela David a Kennys Palacios. "Muy bien, muy bien. Antes de llegar estuve hablando con ella y está bien. Está muy bien, le estuve comentando todo lo que fue ayer las fotos, me preguntaba cómo estuve, si estuve nervioso y bueno...", contestó el mediático. Y es que ayer participó del evento donde los famosos se sacaron las fotos para el Bailando 2023.

"¿Cuándo vuelve?", preguntó Carlos Monti. "Creo que para fin de año", dijo Kennys Palacios. En el último tiempo se estuvo especulando al respecto, más que nada porque Wanda Nara debe realizarse el tratamiento.

Entonces, el periodista redobló la apuesta y le consultó a Kennys Palacios si sabía si Wanda Nara iba a realizarse el tratamiento en Estambul o aquí. "No tengo ni idea. Eso sí no tengo idea. No lo hablamos", respondió el amigo.

NL.