La grave denuncia de Andrea Estévez: su ex no se hace cargo de su hija

Andrea Estévez hizo una importante denuncia contra Juan Manuel García, su ex pareja y papá de su hija Hannah. Según confesó, el empresario debe más de un año de cuota alimentaria y tampoco ve a su niña. “Lleva exactamente el mismo tiempo sin cubrir ni un solo gasto de la crianza de la beba”, le dijo Estévez a Teleshow.

"Yo me siento mucho más fuerte que antes y voy a defender a mi hija frente a todo. La Justicia es un absurdo. Yo hice un pedido de alimentos, el juez determinó después de tres mediaciones que tuve que pagar yo. En vez de ir con los abuelos, yo tengo que informarle a él en los Estados Unidos que tiene una hija en Argentina. Yo tengo que pagar traducción, apostillados, abogados, y sigo totalmente sola. Los abuelos dan una mano, trajeron un sobre con dinero, pero no llega a dos cuotas de las 19 que tiene atrasadas”, agregó.

Andrea se instaló en Miami mientras estaba embarazada y fue allí donde conoció la "doble cara" de García. Según su relato, descubrió que él era mentiroso compulsivo, infiel y adicto.

"No vio nunca más a la nena. El encontró en Estados Unidos los excesos en todos los aspectos. Cuando yo le saqué la máscara empezó una mentira tras otra, descubrí infidelidades, una fiesta con otras personas. No me arrepiento de nada porque de otra manera yo no tendría a Hannah. Me hubiera gustado darle un papá presente, pero estoy con mi hija. Estoy un poco desconfiada del amor, pero no quiero perder mi forma de ser porque soy muy enamoradiza”, concluyó.