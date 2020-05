La huerta de Analía Franchín

El aislamiento social hace aflorar talentos ocultos o postergados. Es lo que le sucede a Analía Franchín (48), quien sorprendió a sus muchísimos seguidores con su habilidad para crear y sostener una huerta orgánica. “¡El entusiasmo que tengo!. No necesariamente tiene que ser grande (nosotros porque somos muchos y fans de la verdura), pero lo podés hacer en un espacio pequeño que tengas con aire y sol. Da una satisfacción enorme”, explicó la periodista. Y aclaró: “Abono se le puede poner el que quieras, pero natural. Las verduras de mi huerta son orgánicas, cuidadas con amor y... mías”.

Franchín se convirtió en una verdadera experta, y accedió a responder todas las dudas que surgían entre sus fans. Cuando se le pidió especificaciones sobre su estilo de vida y sus claves para conservar la huerta tan hermosa, afirmó: “Yo consumo mucha acelga y lechugas diversas. Eso es infaltable”. Su secreto para controlar las plagas es el siguiente: “Preparé una botella mitad agua, mitad alcohol y varios dientes de ajo. Rocío con eso”.

La huerta orgánica de la personalísima panelista de TV sorprende por su perfección y tamaño. Además, por su variedad. Sobre la medida de su creación, contestó: “Dos cajones de cuatro metros por un metro. Pero además estoy preparando lechuga romana y escarola ancha en un cajón de madera (el típico de verdulería) para ver si resulta”. En una de las fotos que publicó en su cuenta de Instagram, Analía transporta algunas plantas en un particular carrito de cuatro ruedas, que provocó curiosidad entre sus seguidores. “Es un carro de juego de mi hijo (tisas)”, afirmó refiriéndose a Benicio (10), fruto de su relación con el empresario Sebastián Eskenazi (55), a quien Analía también aludió: “Esta huerta no la hice sola. Mi marido y otro señor armaron los cajones (son muy pesados). Después Laura (alguien que me recomendaron) me orientó muchísimo. Y después es ir agarrándole la mano”, agregó.

Franchín continuó desplegando un amplio menú de Tips, interesantísimos para quienes deseen inspirarse en ella y animarse a hacer su propia huerta. “La albahaca te va a durar hasta la primera helada. Después ya no (excepto en un invernadero). Yo saqué bastante y gran parte la usé para hacer pesto. Después puse varias hojas en una botella de aceite de oliva (con un diente de ajo) para poder utilizarla más adelante con las pastas”. Otro dato sobre cómo cortar la albahaca para que después siga creciendo: “Siempre se corta de arriba hacia abajo. Nunca las hojas de la parte inferior.” Cuando le preguntaron si se pueden congelar las hierbas en bolsitas, para conservarlas, Franchín dijo: “Depende de cuáles. Las de hoja se queman con el frío. Pero pimientos, brócoli y varios más, sí”. Al ver las fotos, sorprende como están sus plantas, así que otra de las preguntas fue: ¿Cuánto demoró en tener así las verduras?

“De los plantines a lo que se ve, más o menos tres semanas”. Y aclaró: “No me hice vegetariana, pero consumo más verduras que carnes”. Analía Franchín sigue adelante con una cuarentena que la mantiene hipercreativa. Subió una foto con un primer plano de una sopa: “Se vino el otoño, encima se largó la temporada de ricas sopas. Hoy de verduras con un poco de harina de arvejas”, escribió. Y sorprendió con un chiste dirigido al presidente Alberto Fernández: “¿No podrá poner en aislamiento obligatorio a las harinas y azúcares? Gracias. P:D: hasta Marzo 2021 (de ser posible )”, concluyó con su habitual sentido del humor.