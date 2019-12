La incómoda reacción de Tini Stoessel cuando le preguntaron por los likes de su mamá contra Lali

Desde sus comienzo Lali Espósito y Tini Stoessel los fans las enfrentan entre sí. A pesar de eso, las jóvenes cantantes nunca hablaron mal la una de la otra y cada vez que se cruzan en algún evento, se muestran con muy buena onda.

Hace algunas semanas se desató una fuerte polémica en donde Mariana, la mamá de Tini, le dio 'me gusta' en Twitter a un mensaje que hablaba mal de Lali. Rápidamente el hecho tuvo repercusión en las redes, y Lali lanzó un contundente tweet: "Reafirmación: qué bendición los PADRES QUE ME HAN TOCADO".

Por su parte, la madre de Tini también se expresó y aseguró que todo se trató de un mal entendido: "Disculpas, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando, no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Disculpas si sos fan de Lali. Mi intención no es ofender".

Este viernes las cámaras de "Hay que ver" hablaron con Tini y se la pudo ver muy incómoda ante la situación :"Ya está todo aclarado. Ya les mandó un mensaje a los fans pidiéndoles perdón porque fue una equivocación".