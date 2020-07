La nueva guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann por los canjes de las marcas

Un nuevo round se desató entre Micaela Viciconte actual pareja de Fabián Cubero y Nicole Neumann, la exesposa del exjugador de Vélez y en esta oportunidad fue por los canjes que reciben cada una ya que corrió un rumor de que la modelo pide que no le envíen los mismos productos o prendas que le envían a ella. En el "Show del Problema", Nico Magaldi, su conductor le pidió a "Mica", panelista del ciclo que hable sobre el tema y ella sin nombrarla hizo su descargo.

"No voy a hablar de ella porque tengo una cautelar, pero voy a hablar de lo que pasó. Quiero aclarar que trabajo en las redes sociales. Hace poco que estoy en el medio, pero tengo muchos seguidores y marcas que me acompañan. Y a mí no se me caen los anillos para llamarlas (a las marcas). Pero se dijo que yo robaba marcas, canjes, y no necesito hacer eso. Las marcas han sido generosas conmigo. Yo no robo canjes".

Al escuchar a su compañera, Cinthia Fernández dijo: "El tema fue así, Nicole, esto es muy típico de ella, le pide a las marcas que no le dé lo mismo a ciertas personas. Pide exclusividad. Pero la exclusividad se garpa. Y ahora esto pasó con Mica". Pero el tema no quedó ahí, José María Muscari también quiso participar del tema y afirmó: "Discrepo. Yo pienso que cuando vos sos una figura, y una marca te ofrece algo, vos podés poner tus condiciones, y las marcas te dirán sí o no".

Finalmente Viciconte ya algo furiosa disparó: "Te estás metiendo con mi trabajo. Yo no me meto en el trabajo de nadie… Querés cagar más alto de lo que podés. Es un tema de seguridad y de cómo te manejás en la vida. Yo no le voy a pisar la cabeza a alguien para tener más seguidores o más ropa".

¡Fuerte!