Agostina Alarcón, hija de Claribel Medina y Pablo Alarcón, decidió hacer un cambio rotundo de vida y se mudó a Miami.

Después de su paso por Cantando 2020, donde cobró notoriedad mediática, la joven actriz tomó otros rumbos en donde quiso empezar de cero.

"Me vine con una valijita de mano, con un par de zapatillas, dos bombachas y cuatro remeras, como para unas vacaciones con mi familia. Así que me quedé con absolutamente nada. Minimalista”, contó Agostina en La Nación donde reveló que la travesía comenzó cuando se fue de vacaciones con su familia.

La nueva vida de Agostina, la hija de Claribel Medina: se mudó a Miami y cambió de nombre

La hija de Claribel Medina contó que decidió enviar CV a distintas productoras y comenzó a realizar un show de acrobacias con fuegos. "Estoy trabajando en Mango´s Tropical Café. Es un bar emblemático de Miami. Queda frente a la playa, en el lugar más turístico de todos, que es Miami Beach", contó.

La nueva vida de Agostina, la hija de Claribel Medina: se mudó a Miami y cambió de nombre

Luego, Agostina aseguró que también tomó la decisión de cambiarse el nombre y explicó por qué. “A los americanos les costaba pronunciar “Agostina” y decidí cambiármelo. ¡Ahora me llamo Maia!”

El duro pasado de Agostina

Agostina Alarcón mantuvo su perfil bajo hasta que decidió participar de Cantando 2020 junto a su mamá Claribel Medina.

Ambas lograron sorprender al jurado con su química y también con su particular historia de vida.

Antes de esta incursión mediática, Agostina confesó en sus redes sociales que fue adicta a las drogas y el alcohol. Esta declaración se dio después de que Claribel reveló haber pasado por lo mismo en PH, Podemos hablar.

"Era fanática de las pastis, LSD. He ido a Salta a buscar Cucumelos. Lo usaba recreativamente, consumía una vez al mes y hubo un momento en el que dije ‘qué paja’ que no estoy haciendo nada en la vida. Cuando empecé a bailar, me hice fanática del estado saludable. Ahora si salgo a las diez de la noche, es porque fui al teatro", contó la actriz en sus redes sociales en ese momento.

"Resulta tentador, divertido. Ahora, cuando un amigo me ofrece, es no porque al otro día me quiero levantar temprano o estudiar. Nunca me he llevado ningún susto. Me alejé del círculo que lo hacía", cerró.

La nueva vida de Agostina, la hija de Claribel Medina: se mudó a Miami y cambió de nombre