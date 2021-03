La nueva vida de Rocío Rial: la decisión por la que podría competir con Morena

A pesar de mantener el perfil bajo, Rocío Rial anunció un nuevo cambio en su futuro.

La hija de Jorge Rial demostró que se perfila como una artista y, según compartió en sus redes sociales, está dispuesta a iniciar una carrera musical.

Tal como compartió en sus últimos posts, la hermana de Morena Rial se mostró junto a la coach vocal y cantante Romina Pugliese, en un estudio de grabación. Aunque no dio detalles de qué se trata esta nueva apuesta, la joven de 21 años dejó en claro que el arte es una de sus pasiones.

“Mañana día intenso en @estudiolagrant @rochirial. A cantar y entrenar a full. Gracias a mis amados alumnos por confiar en mi trabajo”, expresó la coach en la imagen en la que aparece Rocío.

Al parecer, la artista pretende seguir los pasos de su hermana, quien hace algunos meses había anunciado su lanzamiento como cantante.

Rocío Rial defendió a Morena

Aunque decidió alejarse del perfil mediático de su papá Jorge Rial y Morena, Rocío tomó partido cuando atacaron a su hermana por realizar una fiesta clandestina en Carlos Paz por su cumpleaños.

Después del ataque hacia la protagonista de "La Mentirita", la joven avaló a More con contundente gesto 2.0. "Un saludito pa' lo' hater' que siempre tiran la mala”, fue la publicación que hizo la ex de Facundo Ambrosioni en redes que tuvo el apoyo de miles de sus seguidores y al que Rocío le puso un like avalándola.

De esta manera se distanció de Jorge quien, en ese momento, compartió un fuerte mensaje en Twitter. “Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado”, disparó.