Silvia D’Auro fue la esposa de Jorge Rial por más de veinte años. Fruto de aquella relación llegaron a sus vidas More y Rocío Rial, los hijos de la pareja que, le dieron a aquella historia de amor, momentos muy lindos, o al menos así se pensaba.

Este miércoles en la noche en LAM estuvo el periodista Luis Ventura, en donde otorgó mucha información sobre Jorge Rial y su entorno, en un cara a cara con Ángel de Brito y sus angelitas. Allí, el famoso comunicador reveló un impactante dato que se desconocía hasta el momento de Silvia D'Auro.

Primero comenzó detallando el por qué el distanciamiento entre madre e hijas. Allí, Luis Ventura afirmó que tanto More Rial como Rocío quedaron decepcionadas de la actitud de Silvia D'Auro. "No sé si corresponde que yo cuente. Ante todo, fue una decisión de las hijas y no de otras personas. Ellas dicen que quedaron desencantadas, decepcionadas".

Silvia D'Auro junto a Jorge Rial.

Luego, destacó cómo es la personalidad de Silvia D'Auro: "Silvia tiene su estilo de vida, tiene su manera de pensar, de ejecutar. Ella tomó el lugar que le dio Jorge". Asimismo, desclasificó que fue ella quien luchó por que sus hijas llegaran a la vida del matrimonio, puesto que, a su juicio, esa era la manera de salvar su historia de amor con el famoso conductor. "La que luchó por las hijas fue ella. Yo pienso que ella quiso darle hijos para aplacar una crisis de pareja. La búsqueda fue tener hijos”.

Yanina Latorre reveló por qué Silvia D'Auro se fue de la Argentina

Tras la intervención de Luis Ventura, Yanina Latorre recibió información de último momento en su teléfono. La fuente que le escribió a la angelita le filtró dónde está en la actualidad Silvia D'Auro y por qué decidió alejarse del mundo mediático. "Está re instalada allá. Vive de rentas, de propiedades que compraron en su momento. Está feliz", dijo la esposa de Diego Latorre, develando que la mujer se encuentra en Uruguay, específicamente en Punta del Este.

Silvia D'Auro junto a More y Rocío Rial.

Por otra parte, Yanina enfatizó que Silvia D'Auro no tiene ninguna intención de regresar a la Argentina porque no quiere saber absolutamente nada de cómo están sus hijas y su nieto, Francisco Benicio, a quien no conoce todavía.

AM