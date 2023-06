More Rial prendió el ventilador y contó la verdad detrás de su relación con Jorge Rial.

En A la tarde, la joven de 24 años dio detalles de su complicado vínculo con el periodista y lo acusó de haberla internado para "silenciarla".

"Sé muchas cosas, puedo hundirlo, pero hoy no tengo ganas. No lo hago porque sea mi padre, sino porque él no me respeta a mí, y yo no le tengo respeto a él. Si hablo demasiado, me internan, me tratan de loca, ya lo han hecho antes… Una vez, pero no lo permitiré de nuevo", reveló More Rial en la extensa entrevista en el programa de Karina Mazzocco.

Qué dijeron en LAM sobre la internación de More Rial

En medio del relato de More Rial que reprodujeron en LAM, Nazarena Vélez contó cuál fue el motivo que llevaron a Jorge Rial a internar a su hija en 2018.

"Lejos estoy de defender a Jorge Rial", comenzó Nazarena quien mantuvo un vínculo cercano con la familia tiempo atrás.

"No fue de la nada lo de la internación. En esa época More tuvo intentos de suicidio que fueron tremendos. Te lo digo como madre '¡qué hacés si te pasa eso con un hijo? Si no buscás una ayuda. Lo cuento porque se supo, a mí me consta porque Morena me mandaba fotos. Ella tiene mucho dolor", disparó Nazarena.

Más adelante, Ángel de Brito agregó cómo fue ese momento donde decidieron ingresar a More Rial a un Centro. "Estaba con Natacha Jaitt ese día y Jorge Rial la echó también", disparó.