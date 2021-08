La nueva vida de Yeyo De Gregorio como futbolista en Europa

Yeyo De Gregorio hizo un cambio rotundo en su vida. El acto de Casi ángeles dejó todo lo que conocía en la Argentina para emprender rumbo a Europa y allí comenzar de cero.

Una vez instalado en el viejo continente, el joven influencer decidió probar suerte en el fútbol y actualmente está por comenzar con sus entrenamientos con un equipo de la tercera división de España.



“Me surgió la oportunidad de probar suerte en el fútbol y dije 'no la puedo desaprovechar'", le dijo De Gregorio a Marcela Coronel en su ciclo radial “Mientras Tanto”.



“Leí las notas que dicen que me fui a Europa a jugar al fútbol y me va bárbaro. No es verdad, voy a probarme en dos clubes e intentarlo como un pibe más”, se sinceró el joven de 26 años.



En este sentido, De Gregorio reveló que tuvo que realizar algunos cambios de hábitos para mejorar su estado físico. "Estaba muy mal físicamente, fumaba casi un atado por día, salía todos los fines de semana a bailar y dormía hasta las 14”, reveló el actor que actualmente se encuentra en Italia buscando obtener la ciudadanía europea.