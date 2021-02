Jorge Rial habló de su salud tras el positivo de Romina Pereiro

Jorge Rial habló de su estado de salud, tras confirmar que Romina Pereiro tiene Coronavirus.

La nutricionista contó que permanece aislada desde el sábado, con síntomas leves y el periodista se mantiene en otro sector de la casa, sin malestares, hasta el momento.

“Estoy muy bien, esquivando hace meses al Covid. Hasta ahora con suerte, pero esta vez pegaron las balas muy cerca porque mi mujer Romina está con Covid desde el sábado. Tiene cansancio y un poco de dolor de cuerpo y cabeza. Por ahora, nada más”, contó en diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red.

Luego, Rial aseguró que se mantiene en perfecto estado, a pesar de compartir la misma cama con su mujer. “Yo estoy muy bien, me hisopé el mismo sábado cuando se dio cuenta que no tenía olfato. Es mi octavo hisopado y me dio también negativo. Es rarísimo porque dormimos juntos, estábamos juntos”, expresó.

El ex conductor de Intrusos también aseguró que mantuvo cuidados al extremo desde que comenzó la pandemia. “Nos cuidamos mucho. Imaginate que Romina tenía más miedo por mi contagio. Hemos tenido peleas por ese tema cuando yo volví a la tele. Pero lamentablemente le tocó a ella. Estamos todos bajo supervisión médica", dijo.

En pleno aislamiento: Jorge Rial se mostró furioso con Morena

Mientras vive su aislamiento, Jorge Rial compartió un furioso mensaje contra Morena Rial por el festejo de cumpleaños que hizo en Carlos Paz.

"Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta de solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado", escribió el conductor en su cuenta oficial de Instagram.

Morena decidió festejar su cumpleaños número 22 con sus compañeros de elenco "La Mentirita" y realizó una fiesta en un lugar cerrado, actitud que fue cuestionada mediáticamente por no respetar los protocolos.