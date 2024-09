La nueva serie de Netflix, Envidiosa, está causando furor entre los espectadores. Con Griselda Siciliani como protagonista, esta producción captó la atención no solo por su trama llena de intrigas y emociones, sino también por el carácter único y atrevido del personaje de Vicky, interpretado por Siciliani.

Muchos fanáticos comenzaron a especular sobre si el personaje está inspirado en la vida de alguien cercano a la guionista, Carolina Aguirre. Para sorpresa de todos, Aguirre decidió aclarar los rumores a través de sus redes sociales, donde respondió a las preguntas de los curiosos seguidores que buscaban conocer más sobre la inspiración detrás de Envidiosa.

Carolina Aguirre responde a las especulaciones sobre Envidiosa

Carolina Aguirre, conocida por su vasta trayectoria como guionista de éxitos como Ciega a citas y Educando a Nina, utilizó su cuenta de Instagram para desmentir algunas teorías que circulaban sobre la conexión entre su vida personal y el desarrollo del personaje de Vicky en Envidiosa. En una serie de historias en la plataforma, Aguirre respondió a varias preguntas relacionadas con la creación del personaje, que ha sido interpretado de manera impecable por Griselda Siciliani.

Uno de los seguidores le preguntó si el personaje de Vicky estaba inspirado en alguna amiga de su pasado. A lo que Aguirre, visiblemente cansada de las especulaciones, respondió de manera tajante: "No. Ya me cansé de repetirlo. Son fantasías y suposiciones medio tiradas de los pelos", dijo y aclaró que, si bien utilizó anécdotas de amigas, cuñadas y de ella misma para construir la historia, no hay ninguna persona en su vida que haya servido como modelo directo para Vicky.

Según Aguirre, la creación de un personaje no es tan simple como inspirarse en alguien conocido. "La escritura no funciona de esa manera", explicó en otra de sus respuestas. Para Aguirre, la clave está en entender el conflicto que la historia necesita y crear un personaje que pueda encarar ese desafío de la manera más efectiva. En otras palabras, los personajes se construyen a partir de las necesidades narrativas, no de personas reales. Aunque, como cualquier escritora, admite tomar detalles de múltiples fuentes, incluidas anécdotas, audios, mensajes y testimonios de personas cercanas.

Con Envidiosa posicionándose como una de las series más vistas en Netflix, los fans siguen interesados en conocer más sobre el detrás de escena de la creación de este fenómeno. La colaboración entre Aguirre y Griselda Siciliani ha demostrado ser un éxito rotundo, con la actriz logrando capturar a la perfección la esencia de un personaje complejo y multifacético.

VO