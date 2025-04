Cande Vetrano habló sobre la nueva temporada de El fin del amor: "Está bueno romper las reglas"

El fin del amor llega a Prime Video este 16 de abril y promete llevar al espectador nuevamente a una aventura sin igual. De la mano de Lali Espósito en el rol de Tamara Tenenbaum, la serie continúa abordando los conflictos de las relaciones humanas, profundizando en los vínculos familiares y de amistad con una mirada tan fresca como atrapante. En esta temporada no sólo Lali brilla en la gran pantalla, sino que también lo hace el gran elenco que la acompaña, muchos de ellos amigos con los que viene trabajando desde hace años. Entre ellas, Cande Vetrano. La actriz regresa a la serie para interpretar a Debie, la hermana que vive en el exterior, se casó y siguió los mandatos de los que Tamara tanto reniega.

Si bien es un personaje “satélite”, como ella misma lo define, el personaje de Cande viene a dar otra profundidad en el intricado mundo creado por Tenenbaum. No tiene todo claro y hoy más que nunca necesita de los suyos, porque los adultos, muchas veces, necesitamos de ese otro como cuando éramos chicos y llamábamos a nuestras mamás.

“Ahora lo puedo entender más que antes, incluso cuando lo estaba grabando, como que hay algo de ser muy consciente de que la familia pasa a ser como lo más importante porque son nuestras raíces y siento que lo que viene a traer Debbie es eso, como es esa aceptación de esos mandatos”, cuenta Cande Vetrano durante la charla con revista CARAS. “Me parece interesante cómo cuando uno toma las decisiones de su vida, como así y todo uno en algún momento no está tan seguro. Y eso es algo que el personaje se lo permite y en un ámbito familiar”, agrega al respecto.

En esta nueva temporada vemos a una Tamara cada vez más disruptiva, que busca escapar a los mandatos, hacer su camino, pero que, sin embargo, vuelve a los suyos para encontrar un eje, notando que no todo puede dividirse en absolutos. “Yo creo que también el personaje de Tamara puede tomarse ‘el lujo de’, como si hubiese un camino trazado y ella pudiese ir yendo por otros caminos porque sabe que puede volver a ese hogar que en este caso son sus amigas y su familia. Hay algo de ‘voy a probar pro otros caminos porque yo sé cuál es el que está marcado’. Me parece muy valiente eso de su personaje y también me siento identificada con esta sensación de que está bueno un poco romper las reglas, pero saber que si quiero volver a lo convencional lo tengo”, cuenta Cande sobre una de las claves de esta segunda entrega.

La serie no sólo presenta un atractivo para el público, sino que para Vetrano también implicó un profundidad, algo más para explorar a su personaje. “Me parecía que sobre todo a los personajes más satélites como el mío, siento que está bueno encontrarle otro conflicto. Me intrigaba por dónde iban a ir... Y sobre todo me parece que en esta segunda temporada hay una búsqueda, esto que hablábamos al comienzo, como más intensa de lo que es la búsqueda de la identidad en este caso en una mujer como Tamara”, dice la actriz.

El fin del amor, Lali Espósito y una relación que traspasa la pantalla

Cande Vetrano y Lali Espósito se conocieron trabajando. Ambas comenzaron cuando eran a penas unas niñas y con los años se codearon en distintas producciones generando un vínculo más allá de la ficción.

“Mi amistad con Lali obviamente está mucho más relacionada algo más de hermandad porque es una amistad de hace muchísimos años. Es mi amiga más vieja. Y bueno, sin dudas actuar con ella es algo muy muy genial”, cuenta Cande sobre su relación con la actriz y cantante.

Pero su vínculo no se traslada únicamente en llevarse bien o divertirse como amigas desde el set, sino que Cande valora profundamente la calidez que Lali transmite en su forma de trabajar. “Ella es una gran compañera, muy graciosa, muy líder, muy amorosa con todos, te hace sentir muy cómoda”, reconoce y agrega: “Ella al toque te hace sentir muy cómoda y arma muy lindos equipos. Así que la pasamos muy bien filmando juntas, también estaba mi novio Andrés, entonces era como era como estar en un asado en un set”.

En El fin del amor sin dudas se puede percibir esa fuerza de trabajo conjunto y con mucha calidés, pero para Cande la repuesta tuene que ver con un “terreno ganado”. “Hay algo que ya se armó porque ya sabemos y aparte actuamos mucho juntas, como que no es que somos amigas de otro rubro, digo, nos conocimos actuando y es un poco volver a las raíces también para las dos. Es muy loco eso”, reflexiona.

La segunda temporada de El fin del amor estará disponible el 16 de abril en Prime Video.