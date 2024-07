La plataforma de Netflix está teniendo un año rodeada de éxitos. El Caso Asunta y Bebé Reno son las series que mejor recibió la gente en lo que va de 2024.

Netflix quiere seguir siendo la plataforma líder. Es por esto que ya tiene preparados varios éxitos para seguir encabezando las listas y que los usuarios sigan eligiéndola como la primera opción dentro de las plataformas de streaming.

Los 10 estrenos de Netflix para esta segunda etapa del año

Como primer próximo estreno, Netflix presenta "Black Doves" o "Palomas Negras".

Esta serie es un thriller británico de espías que tendrá seis capítulos. Black Doves se estrenará a fines de 2024 y está protagonizada por Keira Knightley y Ben Whissaw. Keira definió esta serie como "un thriller de espías muy emocionante, ambientado en la Navidad de Londres".

Black Doves, estrena próximamente en Netflix

Black Doves o Palomas Negras cuenta la historia de Helen Webb, una mujer que es madre y espía profesional. Durante una década, estuvo sacando a la luz los secretos de su marido, que es político, y se los entregaba a la oscura oscura organización para la que trabaja. Todo cambia cuando asesinan a su amante, es ahí que el jefe de Helen llama a un viejo amigo de ella para que la proteja.

Como segundo título tenemos a "Kaos".

Esta serie está protagonizada por Jeff Goldblum y es una de las producciones más esperadas para este 2024. Kaos se estrenará el próximo 29 de agosto.

Goldblum interpretará a Zeus, el rey de los dioses: un ser todopoderoso, cruel y, a veces, benevolente que no tiene idea del complot que se está tejiendo para derrocarlo. Esto cuenta la sinopsis oficial de Netflix sobre este estreno que se espera con muchas ansias.

En tercer lugar nos encontramos con "El juego del calamar" - Temporada 2.

La tan esperada segunda temporada de esta serie, llegará a fines del 2024. La parte dos seguirá la historia después de las sorprendentes decisiones de Seong Gi-hun en el final de la primera edición.

El juego del calamar - temporada 2, estrena este año en Netflix

En esta nueva temporada, seguiremos la vida de Gi-hun que decide finalmente no viajar a Estados Unidos. El protagonista empieza una persecución por un motivo importante. Está confirmado que volveremos a ver a Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Gong Yoo y Wi Ha-jun en esta segunda temporada.

"Nobody Wants This", es el cuarto estreno que prepara Netflix.

Esta producción es ideal para los amantes de las comedias románticas. Esta serie tendrá 10 capítulos y se estrenará el próximo 26 de septiembre. Sus protagonistas son Kristen Bell y Adam Brody.

Nobody Wants This, una increíble comedia romántica

Nobody Wants This cuenta la historia de Noah, un rabino estancado y acostumbrado a ir a lo seguro, que ve como su vida empieza a cambiar cuando conoce a Joanne, una mujer muy honesta y provocativa. En el transcurso de la serie, la pregunta que se desarrolla es que si los planes de los protagonistas son totalmente una locura o si realmente se están conociendo.

En quinto lugar tenemos a "Cien años de soledad".

Esta serie está basada en la clásica novela de Gabriel García Márquez. Es uno de los estrenos más esperados de Netflix y no tenemos una fecha exacta de estreno pero es seguro que estará en la plataforma en este 2024. La serie contará con 16 capítulos.

"Al casarse en contra de la voluntad de sus padres, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán dejan atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Acompañados por amigos y aventureros, su periplo culmina con la fundación de un utópico pueblo a las orillas de un río de piedras prehistóricas que bautizan Macondo. Varias generaciones de la estirpe de los Buendía marcarán el devenir de este pueblo mítico, atormentadas por la locura, los amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda, y el miedo a una terrible maldición que las condena, sin esperanza alguna, a cien años de soledad", describe la sinopsis oficial de Cien años de soledad.

Como sexto título tenemos a "El Eternauta".

La serie protagonizada por Ricardo Darín llegará muy pronto a Netflix. Esta producción contará con seis episodios y es la primera adaptación audiovisual de la icónica historieta de Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López.

El Eternauta, próximamente en Netflix

La historia del Eternauta comienza después de una nevada mortal que mata a millones de personas, mientras un grupo de sobrevivientes lucha contra una amenaza alienígena controlada por una fuerza invisible. El elenco que acompaña a Darín está conformado por Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Oriana Cárdenas y Mora Fisz.

"American Primeval" o "Primitivo Americano" es el séptimo estreno que prepara Netflix.

La nueva miniserie de Netflix explora el nacimiento del Oeste americano. Todavía no hay fecha de estreno exacta pero se espera su lanzamiento para este 2024. Esta producción está protagonizada por Taylor Kitsch, Betty Gilpin y Shea Whigman.

American Primeval, uno de los estrenos más esperados de Netflix

American Primeval llevará a sus espectadores a un mundo donde hay choques culturales, religiones y comunidades, donde también hombres y mujeres luchan y mueren por el control de este nuevo lugar y por una tierra que realmente creen que es su destino.

En el octavo lugar tenemos a "Envidiosa".

Una serie argentina que tiene un elenco increíble. Está dirigida por Gabriel Medina y fue escrita por Carolina Aguirre. Este nuevo proyecto de Netflix está protagonizado por Griselda Siciliani junto a Esteban Lamothe, Violeta Urtizberea, Pilar Gamboa, Martin Garabal, Marina Bellati, Benjamín Vicuña y Bárbara Lombardo. No hay fecha de estreno pero se espera que salga a la luz en 2024.

Envidiosa, se estrena este 2024 en Netflix

Envidiosa cuenta la historia de Vicky. Una mujer que antes de cumplir los 40, en silencio, sufre y envidia a todas sus amigas que se casan antes que ella. Es por esto que le da un último aviso a su novio de toda la vida: o se casan, o lo deja. Pero nada resulta como Vicky esperaba y va a intentar rearmar su vida, buscando un nuevo romance para cumplir su sueño, sin saber que en esta búsqueda más que un hombre se encontrará a sí misma.

Como noveno título tenemos a "No Good Deed".

Hablamos de una nueva serie protagonizada por Lisa Kudrow y Ray Romano. Esta nueva producción de Netflix trata sobre los lugares soleados y los secretos sombríos del sur de California.

Disponible próximamente en Netflix

No Good Deed tendrá ocho capítulos de media hora. En ellos, cuenta la historia de tres familias muy diferentes que compiten por comprar la misma villa de estilo español de los años 20 que creen que resolverá sus problemas. Al descubrir a los vendedores, se dan cuenta que la casa de sus sueños se puede convertir en una total pesadilla.

Y en el décimo y último lugar tenemos a "The Perfect Couple"

Esta serie está basada en la novela más vendida del New York Times de Elin Hilderbrand y tiene seis capítulos. Llega en 2024 a Netflix y está protagonizada por Nicole Kidman, Meghann Fahy, Dakota Fanning, Eve Hewson, Jack Reynor y Liev Schreiber.

Las protagonistas de The Perfect Couple

The Perfect Couple cuenta la historia de Amelia Sacks, una mujer que se casa con un miembro de una de las familias más ricas de Nantucket. Greer Garrison Winbury, la madre del novio y famosa novelista no escatima en gastos en la boda de la alta sociedad. Pero cuando aparece un cadáver en la playa, los sueños de champagne de todos se desvanecen rápidamente y son reemplazados por la sospecha. A medida que los secretos salen a la superficie, se afianza una investigación que parece extraída de uno de los libros de Greer. De repente, todo el mundo es sospechoso.

C.S.