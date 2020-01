Lara Bernasconi y Alvarez Castillo recibieron amenazas de muerte por la polémica del cordero

Luego de que saliera a la luz un video de un cordero siendo arrojado desde un helicóptero a la pileta de casa en Punta del Este propiedad del empresario Federico Álvarez Castillo, dueño de la firma Etiqueta Negra, y su mujer, Lara Bernasconi, el mundo del espectáculo y los usuarios de las redes sociales quedaron consternados. Y si bien la justicia uruguaya ya tomó cartas en el asunto, Sofía Zámolo, panelista de "Incorrectas" y amiga de modelo reveló que la pareja recibió amenazas de muerte. Un hecho tan repudiable como el lanzamiento del cordero al vacío.

“Ella dice que está muy desconcertada con la situación. No pensó que iba a tener esta reacción violenta de la gente y que están recibiendo muchas amenazas. Le desean la muerte a ella, a su marido y a su hijo. Eso no está bueno. A ella conozco y ella hace muchas cosas en Tucumán. En el Banco de Alimentos ella alimenta a más de 30 mil personas por día. Esto lo hace en conjunto con Federico, su marido. Igualmente, una cosa no quita la otra”, aseguró la rubia.

“Ella me dice ‘vos nos conocés, somos personas súper generosas, no haríamos una cosa así y estamos consternados por lo que pasó’”, contó Zámolo que le dijo su amiga.