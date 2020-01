La extravagante medida de Luisana Lopilato para dormir a sus hijos

View this post on Instagram

¡No se asusten! No me hice nada raro en el pelo 💇🏼‍♀ Mis hijos no se pueden dormir sin agarrarmelo. Así que la mejor solución fue empezar a usar pelucas para que no me lo arranquen😂 Ayer tocó la peluca de Elsa, de Frozen 🥶 Tengo que ver qué toca mañana según a quién le agarra el ataque! 💪🏼 ¡Don't be scared! My hair is the same as always 💇🏼‍♀ But my kids love to grab it, so the best solution has been to start wearing wigs so they wouldn't tear it down 😂 Today it was Frozen's Elsa's turn 🥶 Tomorrow we'll see who's turn it is, depending on which kid has the attack first!! 💪🏼