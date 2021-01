Llamativa ausencia de una reconocida modelo al cumple de Lizardo Ponce: conocé los motivos

Lizardo Ponce fue una de las principales figuras en redes sociales durante el año pasado y sus Instagram Lives superaron el millón de vistas durante la cuarentena.

El periodista e influencer celebró su cumpleaños el domingo al que asistieron sus más íntimos amigos y también grandes celebridades. Pero como descubrió la página de Instagram "Chusmeteando", una reconocida modelo fue la gran ausente de los festejos del ex participante del Cantando.

Al parecer, el vínculo de Lizardo con Cande Ruggeri no está en su mejor momento porque la modelo pegó el faltazo al encuentro. Además, la diosa pasó por alto esta fecha y no hizo ninguna mención especial durante el día para saludar a su "ex" amigo a su cumple.

Meses atrás, Lizardo dio detalles de esta interna. "Cande está indignada, sacada, pero sacada, eh. Porque todavía no hicimos un vivo. Pero lo que pasa con Cande es que está muy de novia. La llamás y está cocinando con el novio, entrenando con el novio, siempre con el novio", contó el periodista a Ciudad.com.

Luego dio más detalles de esta trifulca. "Pero ella me dice 'hagámoslo, pero pensá la idea' y yo estoy como 'uo, uo, uo, calmémonos'. Está sacada. Es más, les pido a todos que vayan a su Instagram y le pongan 'ya se viene el vivo con Lizardo'", disparó.