Pampita embarazada: revelan como reaccionó Benjamín Vicuña

Pampita está embarazada. La top espera una nena junto a Roberto García Moritan, y con mucha felicidad lo anunció en el día de su cumpleaños. Pero en las últimas horas se filtró como fue la reacción de Benjamín Vicuña, ex marido de Carolina y padre de sus hijos, Bautista, Benicio y Beltrán.

“Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”, dijeron a BigBang News.

Por otro lado, asegura que el actor chileno siempre actuó de la misma forma y que Pampita no hizo más que devolverle la gentileza a su ex, cuando la China Suárez estaba embarazada de Magnolia y Amancio.

“Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito”, señalaron.

Pampita, embarazada: la reacción de Milagros Brito, ex de Roberto García Moritán, tras la confirmación

El domingo, durante los festejos de su cumpleaños, Pampita y su esposo Roberto García Moritán hicieron el gran anuncio: están esperando a su primera hija juntos. Fue durante el festejo de cumpleaños familiar en Cancún donde la modelo y conductora dio la linda noticia.

Además, en un vivo en Instagram y luego posterior video, contaron el sexo del bebé de una forma muy particular: dejaron explotar un globo con papelitos de color rosa. La modelo tendrá una hija.

En medio de los festejos y la felicidad de ambos, Milagros Brito, expareja de Moritán y mampa de sus dos hijos, celebró a la modelo y este gran momento que atraviesa: “Happy birthday Caro. Te deseo un muy feliz día y una vida llena de todo el amor y la alegría que te merecés”, escribió en un primer posteo de Instagram.

Y luego en otra historia, expresó. “La familia de mis hijos es también la mía”, junto a una imagen actual de Ardohain, Moritán y los hijos de ambos.