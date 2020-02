Lourdes Sánchez arremetió con toda su furia contra Jimena Barón

El sábado por la tarde desde la oficina del mánager de Jimena Barón expidieron un comunicado en el que la cantante estaba viviendo una crisis de nervios y hasta estaba medicada y por eso suspendía los próximos shows luego de la fuerte agresión que recibió a través de las redes sociales y algunos programas de televisión, tras los polémicos afiches para promocionar su nueva canción en la que hace mención a las trabajadores sexuales.

"Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido. Si herimos susceptibilidades quiero pedir perdón, no fue la intención, en absoluto, jamás la sería. No fue mi intención. Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas", comenzó diciendo Jimena en el descargo. Luego, remarcó: "Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nosotras, loco. Eso es muy triste... La guerra no es entre nosotras. La lucha es con el machismo, con el patriarcado. Nosotras tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando no estamos de acuerdo, incluso cuando no es por nosotras. Tenemos que estar juntas, tenemos que pelear por nuestra libertad y por nuestro derechos", dijo Jimena al reaparece en público.

En "Los Angeles a la Mañana" pusieron el video completo y luego Angel de Brito les preguntó a sus "angelitas" qué opinaban sore el tema y Lourdes Sánchez fue categórica: "Para mí arrancó muy bien. Pero siento que los siete minutos restantes estuvieron al pedo. Se terminó victimizando ella. Es una cara rota, es falsa. Ella trata de tontos a los hombres, yo no odio a los hombres y parece que ella los odiara. Ella no me representa", sentenció.