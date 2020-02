Luciano Cáceres cuenta cómo le inculcó el vegetarianismo a su hija, Amelia

Tras dos años consecutivos como director de más de una obra de la cartelera marplatense Luciano Cáceres (42) se embarcó en otro reto “con menos responsabilidad por el doble rol” pero no menos desafiante. “Es una apuesta un poco más grande del teatro comercial, con toda esa cosa que tiene que ver con lo popular: la cantidad de funciones, la promoción, la salida del teatro que es un espectáculo aparte. Tenemos mucha complicidad con el equipo y se armó un grupo hermoso”, comenta el actor que desde que estrenó de “Desnudos” el 26 de diciembre, la comedia primera en ventas de la temporada, se instaló en la Costa Atlántica con su hija Amelia (10). Pese a la maratón diaria de funciones en el Teatro Neptuno, su rutina en La Feliz no difiere de la de cualquier turista. En familia, con amigos “y sus niños” cuenta que no hay mayor disfrute que las tardes pre función en “Piedra Marina”, balneario familiar al sur de Mar del Plata que lo recibe todos los eneros. “Venir siempre es un buen plan para 'Ame'. En este parador que ya la conocen tiene su lugar, sus amigos en otras carpas. Es mi gran compañera y ahora que está más grande se simplifica todo, porque antes tenía que estar muy pendiente. Ella me enseña todo, un montón de cosas que uno tiene naturalizadas y se las vuelve a preguntar. Es defensora de todas las causas nobles, me corrige y me enseña todos los días”, dice Cáceres sobre su heredera con quien suele pasar horas en el agua y compartir almuerzos veggies en el parador. “Comemos a conciencia. Hace unos años la primera en ser vegetariana fue Amelia. Le duró una semana. Pero hace un año que soy vegetariano y hace unos meses que ella me acompaña, salvo su única excepción que es el sushi”, agrega. Con dotes para el canto, la pintura y el dibujo, la hija menor de Gloria Carrá toma clases de teatro, bordado y planea comenzar hip hop. “También empezó a tocar el ukelele y el bajo. ¡Es hiperactiva! No sé qué va a ser de grande porque también le encanta la ciencia, los experimentos, ver documentales, la ecología y dice que quiere ser bióloga marina. Lo que sea acompañaremos”.

Sin compromisos sentimentales, confiesa que la soledad es una elección y también un disfrute. “Estar acompañado porque sí no tiene sentido”, argumenta y augura un año prometedor por delante. “Este 2019 pasaron muchas cosas lindas y se abrió algo muy bueno en Brasil: filmé y se estrenó la segunda temporada de 'Impuros', una serie para la Fox y también filmé una película con una de las directoras más capas de allá. Además de ATAV, 'Inconvivencia' y 'El mundo de Mateo', que en febrero arrancamos con la segunda temporada”, concluye y anticipa una gira post temporada del suceso teatral del verano.

FOTOS: Marcelo Dubini