Luis Novaresio defendió a Dady Brieva luego de sus comentarios homofóbicos

Hace unas semanas salió al aire una entrevista de "El Destape", en el que Dady Brieva y Luis Novaresio intercambiaron pensamientos sobre la actualidad del país. En un pasaje de la charla el integrante de Midachi le dijo al periodista "Te hiciste puto ¿no te podés hacer peronista?". Y el comentario fue tildado como homofóbico y recorrió todos los canales y portales de la Argentina y más que nada las redes sociales donde destruyeron al actor.

Pero lejos de sentirse ofendido o agredido, Novaresio se comunicó con Mauro Viale, cuando él estaba en "Polémica en el Bar" y le transmitió un mensaje claro: "Amigo, no salgo de mis asombro con lo que escucho. ¿Qué polémica hay? ¿Estamos todos locos? Si hay algo que decir, será el domingo en Debo, y te digo en on que Dady es mi amigo, lo quiero y que nada de lo que dijo en esa nota me ofendió ni mucho menos me parece homofóbico", dijo Luis y aseguró que lo que se busca desde las redes es un producto de la grieta que él no piensa alimentar.

Para finalizar expresó: "Los amigos nos decimos todo con ironía y humor, es cosa de todo el tiempo. Él me habló a mí y no me sentí ofendido ni nada de lo que dicen".