Luisa Drozdek presenta a su hija, Delfina y muestra su dormitorio

Cuando uno escucha hablar de sus proyectos a Luisa Drozdek, lo primero que se pregunta es en qué momento fue mamá de Delfina. Es que acaba de estrenar la película “No Soy tu Mami”, con Julieta Díaz y Pablo Echarri y dirección de Marcos Carnevale, y el lunes 4 empezó los ensayos de “Si la Cosa Funciona”, obra inspirada en el filme de Woody Allen y donde compartirá el escenario del teatro Astral junto Luis Luque, Carolina Papaleo y Roly Serrano. Como si no fuera suficiente, el martes 5, saldrá la segunda temporada de “Millennials” por Netflix. Mamá desde hace tres meses, la actriz y además conductora de “Mundo Padel”, por Fox Sports, explica los secretos de ser una mamá primeriza presente y volver al ruedo más recargada que nunca.

—¿Cómo vive esta nueva etapa de ser madre?

—Estamos súper felices, buscamos a Delfi durante un año. Cuando me enteré que estaba embarazada fue una felicidad extrema. Las fotos las hicimos en su cuarto que decoré junto a las chicas de “Viso Proyecto” con mucho amor y hasta una amiga muralista, Adry Balbo, nos pintó una flor en la pared. Lo hicimos con tanto amor que quedó hermoso y todo el mundo habla de la buena energía.

—¿Hicieron algún tipo de limpieza energética?

—Sí, hicimos de todo (risas). Limpié todo el departamento. Nos mudamos hace poco y limpiamos la casa con una señora que se especializa en cuencos y además pasamos el palo santo nosotros. Eso se percibe.

—¿Cómo se adaptó a la rutina?

—El primer mes no salí de mi casa. Me costó mucho al principio entender que uno quiere seguir con su rutina pero es tanto el apego que una tiene que querés estar todo el día con tu bebé. Me pasó que me hicieron una propuesta de teatro antes de que naciera para empezar en noviembre y me parecía un montón. Ahora, me parece re poco tiempo para volver a trabajar.

—¿Ya confirmó su participación?

—Sí, hago la foto esta semana de la marquesina. Es una comedia de Woody Allen que se llama “Si la Cosa Funciona” adaptada al teatro. El elenco está conformado por Luis Luque, Carolina Papaleo y Roly Serrano. Mi personaje tiene mucha interacción con el protagonista que es Luis Luque. Es un desafío para mí. Y es volver a trabajar después de la maternidad. Ayuda que el teatro no tiene tanta carga horaria comparado con una ficción.

—¿Cómo se organiza con el cuidado de su beba?

—Tengo mucha gente que me ayuda, entonces eso hace que me sea más fácil. Estuve conociendo una chica que me ayuda durante estos meses así que me quedo tranquila en dejarla con ella porque es un amor. Tampoco me va a demandar mucho tiempo. Igual es fuerte salir.

—¿Cómo es Delfina?

—¡Sí, le hice la carta natal y todo! Tiene rasgos de Virgo y de Leo, que son signos fuertes, pero se porta súper bien. No llora ni hace berrinches. Es charlatana y risueña. Ahora viene una nueva generación de bebés súper adelantados.

—¿Cómo se adaptó su marido, Hernán Nisenbaum?

—Está feliz, es su primer hijo y tampoco se había casado, es todo nuevo para él. Se le cae la baba pero lógicamente la que más está en casa soy yo porque él trabaja.

—¿Fantasean con un segundo hijo?

—A mí me gustaría porque yo soy hija única, por lo menos uno.

—¿Recuperó la figura anterior al embarazo?

—Con todo esto de la maternidad, empecé a subir videos explicando el lado B de la maternidad, y muchas chicas se sienten súper identificadas. Hay un mundo con la maternidad que hasta que no lo vivís no lo conocés. En junio se estrenó “No Soy tu Mami”, la película de Julieta Díaz de la que participo y donde se habla de eso. Hay muchas cosas que antes de ser mamá no se me cruzaban por la cabeza y ahora estoy mucho más interiorizada.

—¿Qué consejo le darías a las madres primerizas?

—El cuerpo es sabio. El instinto ayuda y una siempre va a hacer lo mejor que pueda, nada es imposible. Lógicamente aparece el miedo porque es una responsabilidad traer una persona al mundo, pero todo se aprende. Todo fluye.

—¿Hizo dieta o ejercicio?

—Durante el embarazo me cuidé, usé un montón de cremas y no me quedaron estrías, e hice yoga. Recién ahora al tercer mes volví al ruedo haciendo cinta, de a poco. Me quedan uno o dos kilos por adelgazar. Usé faja desde la cesárea y me ayudó muchísimo. Todo tiene que volver a su lugar y la faja me ayudó.

—¿Cómo la imagina a Delfi de grande?

—¡Es un calco del padre! De mi no tiene nada ¡Espero que por lo menos saque mi personalidad! (risas)