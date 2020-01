¿Están juntos? Las emotivas palabras de Martín Baclini para Cinthia Fernández

La historia de Martín Baclini y Cinthia Fernández parece no tener fin. Después del encuentro con Luli Salazar en Miami, el empresario salió a bancar a su ex cuando la cuestionaron por "usar a sus hijas" para encontrarse con él.

"Yanina le dijo a Cinthia que usaba a las nenas para llamarte y para verte”, le preguntaron al morocho en Siempre Show de Ciudad Magazine.

“No, no creo. Estoy convencido que no porque hace 4 meses que nos separamos y yo no las veía desde ese momento”, respondió él defendiendo a la bailarina.

Luego, admitió: “Si hay algo que destaco y admiro de Cinthia y si yo quisiera ser padre me gustaría, es tener una mamá como Cinthia. Estamos todos locos si alguien duda de como es como madre”.