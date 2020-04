La reacción de Agustina Agazzani tras su renuncia al Bailando

Cuando todavía se define el inicio del Bailando 2020, Ángel de Brito confirmó que Agustina Agazzani no será parte del ciclo. La modelo estaba convocada para bailar junto a Martín Baclini pero decidió "bajarse" del certamen por la creciente exposición.

Después de la primicia, el empresario rosarino aseguró: "Con Agustina nos reímos de esto. Ni voy a responder. Con Agus estamos muy felices y cada día mejor. No voy a responder ni emitir comentarios", dijo en Ciudad.

Aunque Agus decidió no dar la cara tras esta noticia, hizo un sugestivo post en sus redes sociales. "No nací para aparentar, no sé disimular, soy infinita e impredecible como el cielo", escribió junto a un video en Instagram.

Días atrás, la modelo interactuó con sus seguidores quienes la increparon por "meterse" en el escándalo con su participación en el Bailando. "¿Es necesario que te metas en el barro? Una lástima, tenías otro perfil. El bailando te va a sacar de eje", le dijo una seguidora y ella contestó: "Yo deseo que no y, en ese caso, voy a ser la primera en estar en desacuerdo conmigo misma", tiró.