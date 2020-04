Cinthia Fernández acusó a Martín Baclini de tener un guionista en el Bailando y el le respondió

Haca tan sólo unos días mediante su cuenta de Twitter y en "Los Angeles a la Mañana", Cinthia Fernández reconoció que sus previas en la pasada edición de "Bailando por un sueño", donde brilló junto a su expareja, Martín Baclini era guionadas por el reconocido guionista Sergio Marcos, amigo de ella a quien conoció en Stravaganza, la obra de Flavio Mendoza. Pero no sólo hizo esa confesión la bailarina y panelista, sino que dice que el empresario fue quien había contactado a Marcos para que lo ayude antes de cada baile.

Dolido con esta situación, Martín Balcini volvió a elegir a CARAS Digital para aclarar las cosas y desligarse por completo del asunto: "Por supuesto que conozco a Sergio, y lo conocí por Cinthia, ¿cómo va a decir que yo lo contraté si no tenía idea quién era? Por supuesto, asumo que nuestras previas no eran buenas y a ella se le ocurrió pedir ayuda a Sergio a quien conocía hace muchos años, pero que no diga que yo fue quien lo buscó porque eso es irreal, es una situación que no sucedió. Si nos ayudó pero no porque yo lo haya ido a buscar. Pueden hablar con él si quieren para que les explique la verdad, yo soy un tipo transparente y no miento, si lo hubiese hecho yo lo diría sin problemas", le dijo Baclini a este portal.

Ahora, ¿quién dice la verdad? CARAS fue más allá de ambos y se contactó con Sergio Marcos quien esclareció el asunto: "La verdad es que de ninguna manera Martín Baclini me contactó. Martín es un empresario, conoció todo este mundo por ser pareja de Cinthia, imaginate... ¡No tenía idea quien era yo! La que me pidió asesoramiento fue Cinthia Fernández, no Baclini. Ella me dijo que necesitaba algo para que sus previas tuvieran algo más de atractivo, cosa que no tiene nada de malo. Es más muchas otras parejas han buscado lo mismo y lo han hecho, pero yo a Martín no lo conocía, después sí lo vi, tuve trato con él y me pareció un tipo fantástico, buena persona, humilde, práctico. No sé por qué se armó tanto lío con esto pero repito, a Martín no lo conocía, la que me contacto fue Cinthia Fernández", sentenció.

Otra cosita lo asesora Sergio Marcos guionista de teatro! Al cual le paga y le pagaba para hacer las previas y para q le informe las notas q salen de el! Tmb tengo pruebas ! — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) April 2, 2020