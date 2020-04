Murió Logan Williams, el actor de Supernatural y The Flash

Logan Williams, que saltó a la fama por series como Supernatural o The Flash, falleció a los 16 años. Según confirma The New York Times, las causas de la tragedia todavía no se conocen.

Su madre, Marlyse Williams, se mostró devastada y en un doloroso mensaje reveló que no podrán despedir al adolescente en familia a causa del actual estado en el que vive el mundo a causa del coronavirus COVID-19. “Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto”, escribió dolida la mujer.

Su compañero en The Flash, Grant Gustin, usó las redes para despedirlo: “Acabo de escuchar la noticia de la muerte de Logan Williams y estoy devastado. La foto es de cuando estuvimos rodando el episodio piloto de The Flash en 2014. Estaba impresionando no solo por el talento de Logan sino por su profesionalidad dentro del set. Mi pensamiento y mis rezos estarán con él y con su familia durante estos difícies momentos”.

Logan Williams apareció por última vez en la segunda temporada de la exitosa serie The Flash. Por su actuación en la serie fue premiado con un Joey, un reconocimiento canadiense que se otorga a niños actores.

El joven actor tenía sólo 10 años cuando debutó en "El Color de la Lluvia", después de ganar el papel con la primera audición que hizo en su vida. Ese mismo año protagonizó junto a Lori Loughlin la serie “When Calls The Heart”, un drama de época sobre la frontera canadiense de principios del siglo XX. También participó en la película “El destello”, y al año siguiente protagonizó un episodio de “Supernatural”.