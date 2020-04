Carolina Amoroso habló sobre los rumores de romance con Diego Leuco

Durante toda la semana pasada y a medida que pasaban los días el rumor de romance entre Diego Leuco y su colega Carolina Amoroso (ambos trabajan en el mismo multimedio) fue tomando cada vez más fuerza y sin que ellos lo noten hasta algunos portales y diferentes sitios de información los confirmaron como pareja, pero esta tarde, ambos hablaron sobre cuál es su relación.

El portal Primiciasya se contactó con ambos y ella se limitó a decir ante la consulta de si estaba saliendo con el hijo de Alfredo Leuco: “No, no es así. Prefiero no hablar más al respecto”, sentenció sin dar más detalles. Por su parte, el periodista de "Telenoche", el noticiero informativo que tiene como máxima figura a María Laura Santillán, quien en 2018 terminó su relación de 4 años con Daniela Haissiner aseguró: "Es totalmente falso. Nunca tuve trato con ella Carolina fuera del canal. No tengo idea de donde salió esta información pero la desmiento totalmente", aseguró.

Ahora sólo el tiempo dirá si de verdad ambos sólo mantienen una relación laboral o después de que finalice la cuarentena obligatoria, alguna cámara los capta juntos y fuera del ámbito laboral.

¿Te gusta la pareja? ¿Les crees?