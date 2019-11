Martín Baclini reveló el verdadero motivo de su separación con Cinthia Fernández

Después de ser eliminado del Bailando, Martín Baclini contó cuál fue el punto que marcó el quiebre de la relación con Cinthia Fernández. El empresario rosarino dio detalles de la ruptura con la bailarina y aportó datos inesperados.

“El click más importante del Bailando fue cuando (a fines de julio) estaba comiendo una empanada y unos sándwichs y me entra un mensaje en el que Cinthia decía en el grupo de todos que renunciaba al certamen. Que ya lo había hablado con Lolo (Rossi, la jefa de coachs) y todo. Esa es la verdad y lo sabe todo el mundo”, contó en LAM.

“En ese momento me dolió, porque a mí nunca me agarra bronca con nadie, no tengo odio ni bronca en mi vida. Pero me dolió, es la verdad, lo reconozco. Tenía a un amigo al lado, le mostré el teléfono y le dije ‘mirá lo que me pasó’. Nos miramos con mi amigo como diciendo ‘es una locura’”, continuó.

Sin embargo, Baclini se explayó aún más y disparó: “¿Qué fue lo que me desenamoró? Es buena la pregunta, no tengo nada puntual para decir. Ojalá lo tuviera porque lo diría. Fue un desgaste lógico de todo”.