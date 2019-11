El enojo de Cinthia Fernández luego de que Yanina Latorre se burlara de su carta

Yanina Latorre y Cinthia Fernández mantenían un gran vínculo, sin embargo en lo últimos días la relación terminó por cortarse luego de que la bailarina tratara de mentirosa a la panelista de LAM.

En medio de ese conflicto, Cinthia intentó remediar la situación y tras sus polémicos dichos le escribió una carta a Yanina para pedirle perdón. Sin embargo, la respúesta de la rubia fue la burla: "Cinthia me escribió una carta, de puño y letra, y me dejó una caja de bombones que se me derritió en el baúl del auto y no me la pude comer. La carta no la pude leer porque me dio fiaca, ¡eran 5 páginas! Se las doy, léanla y hagan un resumen... Con Cinthia no somos amigas, somos compañeras de trabajo. Eso (la carta) es un montón", dijo Latorre mientras se reía del mensaje de su colega.

"Después de lo que pasó hoy, no puedo decir elogios. No me voy a detener en cosas que me sacan energías", disparó Fernández desde Twitter.

Luego, en una nota, la morocha continuó: "Avalo el apoyo que me dio la gente porque fue re feo y no estuvo bueno. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Sus acciones hablan de lo que tiene adentro y quizás no tiene buenos sentimientos para conmigo ¡y es válido! Es su elección. Pero no me quita energía", afirmó.

"Lo que pasó fue feo, burlarse así, a mí me parece feo. Hay códigos que se tienen que respetar. Pero lo que ella haga de su vida es su tema, yo no voy a opinar de ella. No tengo ganas y menos hablar de una persona por la que tenía un cariño muy importante y es mi compañera de trabajo. Sí me siento a opinar cuando no tengo un vínculo. Pero no lastimaría a nadie como me lastimaron a mí", finalizó.