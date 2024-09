Maru Botana está en boca de todos. La cocinera se prepara para su regreso a la televisión de la mano de "Bake Off Famosos" y ya experimentó su primera polémica previo al estreno. Todo comenzó con las declaraciones de Jimena Monteverde a CARAS TV en donde aseguró que su colega había sido la causante de que la bajaran de un programa.

Tras la repercusión de las declaraciones de Monteverde, Botana decidió hacer su propio descargo a través de las redes. "A vos Jimena te hablo: no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Quiero que te quedes súper tranquila. Yo nunca te sacaría un trabajo. Nunca le saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados. Y para la gente que no sabe, en todos los canales hay autoridades, en ese momento estaba Liliana Parodi, una súper autoridad del canal América", dijo la cocinera, hablándole directamente a Jimena Monteverde.

Ahora, en la noche del miércoles, revista CARAS estuvo presente en la presentación oficial de "Bake Off Famosos" y pudo hablar mano a mano con Maru Botana, quien reveló que Wanda Nara fue de gran ayuda cuando se desató el escándalo. "Wanda es una reina total, nos divertimos mucho, compartimos mucho nuestra vida, cada uno de los momentos que vivimos, las relaciones, la familia, lo que nos pasa, las parejas, es muy divertido", comenzó diciendo Botana. "Wanda es lo más, me encanta que sea mi conductora, la disfruto, la disfruto porque es muy ella, muy espontánea, muy expresiva, muy verdadera, ¿entendés?", agregó.

En una nota previa, la propia Wanda comentó que había asesorado a Botana para que haga su descargo. "Ella tiene algo más y me gusta cómo lleva su vida. En el poco tiempo que nos conocemos nos disfrutamos, nos divertimos y nos protegemos. Enseguida, cuando escuchamos que a alguien le pasa algo, vamos todos a proteger", destacó.

Las otras críticas que recibió Maru Botana

A las palabras de Monteverde se sumaron las de Coco Carreño, quien supo ser el ayudante de cocina televisivo de Botana y es amigo de Jimena, y apoyó sus palabras. Más tarde, Sergio Lapegüe fue uno de los consultados al respecto, debido a que fue compañero de conducción de Botana en Sábado en Casa.

El periodista no tuvo los mejores recuerdos de aquel trabajo, que terminó por dejar. “Fue una mala experiencia, no la pasé bien y decidí irme. Esa fue la única vez que renuncié a algo. Siempre trato de mantener buena energía, y cuando eso no se da, prefiero dar un paso al costado”, explicó recientemente en diálogo con Intrusos. Yanina Latorre se sumó a las críticas y recordó la mala relación que mantenían con la cocinera.

En su descargo, Maru Botana hizo referencia a las palabras en su contra y aseguró: "A mí me duele y tengo angustia de escuchar a Jimena, a Sergio Lapegüe que se iba llorando a su casa cuando yo le dije a (Pablo) Codevila: 'Sergio quiere un programa solo, dejame que yo limpio los zócalos'. No entiendo tampoco esta mentira", aseguró.

