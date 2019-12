Mati Napp reveló cómo cree que seguirá su relación con Flor Vigna tras el Bailando

La relación entre Flor Vigna y Mati Napp tras su abrupta ruptura sigue generando intriga. Si bien ambos apostaron a continuar cada uno por su lado en base al bien común por el Bailando, todavía no se sabe si continuarán viéndose luego de que termine el certamen.

Consultado sobre cómo continúa el vínculo, el coreógrafo aseguró: "Excelente, mejor que nunca". Luego agregó: "No somos más pareja. Pero la verdad es que estamos muy bien. Estamos trabajando bien y en los ensayos nos llevamos mucho mejor".

Indagado sobre un posible futuro de la pareja, Mati fue contundente: "Estamos muy enfocados en la final y si podemos, en ganar. Como que no estamos mezclando lo que nos pasó. Fue una decisión la de decir 'no hablemos del pasado'. Vivamos el presente para generar un futuro que sea exitoso. Después, cuando termine el Bailando, no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy en día quiero lo mejor para ella, lo mejor para Facu (Mazzei), quiero se luzcan y que al jurado le guste, a la gente en su casa también y todo positivo", cerró.