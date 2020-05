Mati Napp habló sobre la posibilidad de participar del Bailando con Laurita Fernández

Este mediodía en "Los Angeles de la Mañana" Lourdes Sánchez tiró la primicia: que la producción de "ShowMatch" negocia con Laurita Fernández para que se incorpore a "Bailando por un Sueño 2020". Y deslizó que a ella le encantaría que su pareja de baile se ni más ni menos que el coach Matiás Napp. Es más, hasta Marcelo Tinelli se pronunció en su cuenta de Twitter a favor de se forme esta pareja para la competencia.

Ahora, CARAS Digital se comunicó con Mati para saber si ya había sido convocado por la producción y si le gustaría bailar con la ex pareja de Nicolás Cabré. El coach respondió con amabilidad y dejó el abanico abierto: "Lourdes me escribió de la nada y yo no entendía mucho. Después me explicó lo que dijo en el programa, pero yo la verdad aún no sé nada. No hablé nada del Bailando", contó, y luego se refirió a Laurita.

"En base a su bailaría con Lau te cuento que este año me propuse bailar mucho más porque me recuperé de una lesión del año pasado en la rodilla. Obvio que bailar con Laurita sería un lujo, ¿a quién no le gustaría bailar con ella? Pero la verdad no se si me animaría a estar en la pista. Lo tendría que pensar, debería analizarlo profundamente", cerró.

¿Te gusta la pareja? ¿Se dará?