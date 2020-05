Tras superar al COVID-19, Oriana Sabatini festeja otro momento especial

Oriana Sabatin publicó video en Instagram Stories para contarles a sus seguidores una novedad que la había hecho volver a sentirse entera. “Hoy pasó algo muy importante y tenía ganas de compartirlo acá, con todos ustedes, y es que me teñí las raíces”, comenzó la cantante.

“Sé que esto puede parecer una estupidez para mucha gente, pero créanme que es una de las pequeñas cosas que, para mí, es gigante. Hoy me siento yo de vuelta, me siento entera. Qué triste que esto me haga sentir entera, pero realmente es así”, aseguró Oriana. Y agregó: “Hace tres meses que estaba con las raíces crecidas y hace dos semanas que me tendría que haber llegado el producto que había pedido para teñírmelas”.

“Creo que en esta cuarentena está bueno compartir las cosas que son importantes para uno”, finalizó la cantante.