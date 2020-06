El ex Gran Hermano, Matías Bagnato, despidió a su abuela

Matías Bagnato, ex participante de Gran Hermano, despidió a Norma su abuela de 94 años. El joven fue reconocido por ser una de las víctimas de la "masacre de Flores", cuando Fructuoso Álvarez González incendió la casa donde vivía con su familia por una deuda familiar.

Tanto Bagnato como su incondicional abuela fueron los únicos sobrevivientes de esa tragedia en la que perdieron la vida los padres, los dos hermanitos de Bagnato y a un amiguito que dormía allí ocasionalmente. Después de esta pérdida, Norma se convirtió en la compañera incondicional de Matías quien luchó incansablemente contra la liberación del asesino y su reclamo se hizo público.

Durante el aislamiento social y obligatorio, la señora debió quedarse excluida en el geriátrico donde falleció por causas naturales. “Gracias x ser mi sostén x enseñarme a ser fuerte a luchar ... no puedo ni escribir .. ya te extraño tanto!!! Descansa mi amor!! se q estas feliz de estar con Mami Papi Fer y Ale ...esperame con ellos! Me da tanta bronca q pasó ahora sin poder despedirte con queria TE AMO ABU!”, fue el mensaje que el ex GH le dedicó en sus redes sociales.