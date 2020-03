Matías Defederico relata cómo vive alejado de sus hijas por el Coronavirus

Antes de que Alberto Fernández dicte la cuarentena obligatoria, Matías Defederico, quien hoy juega en el club Agropecuario, a varios kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, decidió hacer las valijas y, con el visto bueno de la institución, regresó a su casa en Escobar para poder ver a las hijas que tiene con Cinthia Fernández, la mellizas Bella y Charis y la más pequeña Francesca.

Fue así que el miércoles pasado pasaron el día y la noche con él, el viernes también pero en una decisión conjunta con la bailarina y modelo ambos decidieron que las pequeñas queden resguardadas y haciendo la cuarentena en la casa de su madre, a pocos minutos de distancia de él.

En diálogo exclusivo con CARAS, el jugador contó cómo vive este difícil momento que atraviesa el país por la pandemia del Coronavirus y reveló cuanto extraña a sus hijas mientras dura este proceso de aislamiento total: "Le pedí a Cinthia el miércoles para estar con las chicas, yo llegué unos días antes pero tuve que ir al supermercado y por supuesto limpiar y desinfectar a fondo toda la casa para recibir a mis amores. Una vez que hice eso pude disfrutar de ellas dos días. Son la razón de mi vida y las extrañaba mucho", comenzó contando el jugador y continuó...

"Luego del viernes, estuvimos hablando mucho con Cinthia, con quien debo reconocer que estamos viviendo un gran momento en donde estamos en paz y hay una comunicación fluída, cosa no menor, y decidimos no mover más a las chicas hasta que esto se termine, vaya uno a saber cuando. Ambos estuvimos de acuerdo en que se las quede ella. Es más mi viejo que labura en sanidad me dijo que esto que se vive es muy serio y que hay que tener mucha precaución, que no hay que estar asustado sino estar atento y tomar las medidas de higiene muy en serio. El me dijo que con el paso de los días se iba a poner más jodido este asunto", contó y finalizo...

"La verdad es que las extraño un montón, yo con ellas me divierto mucho y ellas conmigo, tenemos una muy linda relación padre-hijas, pero lo primordial es la salud en este momento y creo que los adultos tomamos la decisión correcta. Igual gracias a la tecnología hablo con ellas todos los días, hacemos video llamada, jugamos cuando nos vemos por la video y así la voy llevando. Otra no me queda", finalizó