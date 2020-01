El contundente descargo de la ex pareja de Cinthia Fernández cuando lo tildan de mal padre

En medio de las polémicas que es protagonista Cinthia Fernández, Matías Defederico enfrentó las críticas y a quienes lo cuestionan por "ser un padre ausente".

El futbolista, que actualmente se desempeña en Agropecuario, un equipo de la Primera B Nacional, decidió mantener el perfil bajo y disfrutar de sus tres hijas Charis, Bella y Francesca. El deportista compartió una bella postal con ellas y fue en ese mismo post en el que una seguidora le preguntó: "¿No te da por las pelotas que digan que sos un padre ausente en todos los sentidos? Dijeron que ni siquiera estás presente en la vida de las nenas cuando se ve que lo estás", le escribió una mujer. "Aprendí a no darles de comer y a no enroscarme en lo que ellos quieren. Me ocupo de lo que realmente es importante, ellas 3, y nada más", disparó Defederico.

Una de las últimas publicaciones de Matías demuestra que la relación con Cinthia está en paz. La ex pareja asistió al último día de clases de sus herederas, dejando de lado así las diferencias. Desde las redes sociales el futbolista escribió un sentido mensaje junto a una imagen que se lo ve posando muy sonriente con Cinthia.

"Cerramos una gran etapa en jardín hijas, ahora se viene algo nuevo, algo diferente , solo deseamos que sean felices siempre y nosotros siempre vamos acompañar", escribió y cerró con: "Las amamos", junto a un emoji de corazón.