Máximo Bolocco habló por primera vez de su situación amorosa

Máximo Bolocco se convirtió en protagonista de las últimas semanas por su reacción ante la herencia de su padre, Carlos Menem.

El joven hijo de Cecilia Bolocco decidió contratar a abogados para ejecutar el justo reclamo por su patrimonio, pero en medio de esta lucha Máximo se dio lugar para hablar de su vida privada y reveló detalles de su situación sentimental.

“Terminé hace como más de un año y estoy feliz soltero, pero ya me estoy aburriendo un poco”, dijo Máximo Bolocco en la revista trasandina TiempoX.

Luego, se refirió a si, después de esa separación, está saliendo con alguien o no. “Más o menos, ahí vamos viendo de a poco. Cuando uno menos lo espera o lo busca, llega”, disparó.

Máximo, el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco

Tiempo atrás, el hijo menor de Carlos Menem fue la tapa de la edición chilena de Velvet donde habló como nunca de la relación con su papá. “Era muy difícil contactarse con él. Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil. Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él", dijo.

Máximo Bolocco, sobre su salud: "Nunca pensé que me iba a morir"

En esta misma entrevista, Máximo Bolocco abrió su corazón y contó cómo vivió la difícil operación que tuvo cuando le descubrieron un tumor cerebral en 2018.

“No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, contó Máximo.

Además, contó cómo fue la visita de Carlos Menem en ese momento y su mal vínculo con Zulemita. “Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, relató.