Máximo, el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco, rompió el silencio y apuntó contra Zulemita

Como nunca antes, Máximo, el hijo del expresidente Carlos Menem y la exmodelo chilena Cecilia Bolocco, rompió el silencio. Por primera vez en su vida, el joven de 18 años dejó de lado su bajo perfil para brindar una entrevista a la revista chilena "Velvet".

El joven hizo hincapie en su estado de salud, luego de padecer un tumor cerebral en 2018 por el que corrió riesgo su vida y que derivó en una exitosa intervención quirúrgica y tratamiento médico. “No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, contó Máximo.



Luego, en otra parte de la nota, el joven habló sobre el momento en que su padre, quien falleció el año pasado, fue a visitarlo en el hospital. El hijo de Cecilia Bolocco reveló que se sintió muy molesto porque el expresidente argentino acudió junto a Zulemita Menem.



“Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, relató.

Cómo era la relación de Máximo con Carlos Menem

Durante la nota, Máximo habló sobre cómo era su relación con su padre, Carlos Menem, de quien el joven tiene pocos recuerdos. “Era muy difícil contactarse con él. Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil. Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, remarcó.



Pese a esto, Máximo confesó que fue en los últimos momentos de vida de su padre el momento en que pudo conectarse con él. “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”, recordó.

“No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”, cerró el joven.

