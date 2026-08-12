miércoles 12 de agosto del 2026
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Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco, rompió el silencio y habló de su cáncer cerebral

El hijo de ex-Presidente Carlos Menem habló como nunca antes sobre su enfermedad.

Máximo Menem y Cecilia Bolocco
Máximo Menem y Cecilia Bolocco | redes

Cinco años después de enfrentar la difícil batalla contra un tumor cerebral, Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Saúl Menem, compartió un emotivo mensaje de esperanza y resiliencia.

En una entrevista con la revista L’Officiel, el joven recordó el día en que su madre anunció públicamente la noticia que estremeció a muchos. "Mi enfermedad me enseñó a aprovechar el momento, vivir al segundo y valorar y darme cuenta de todo lo que tengo", aseguró.

Máximo Menem

El presente de Máximo Menem tras su enfermedad

En la entrevista, Máximo expresó su agradecimiento por su actual estado de salud y la presencia de su familia y amigos a su lado. Destacó la importancia de poder realizar actividades cotidianas, como correr, bailar y caminar, y cómo estas simples cosas adquieren un significado especial después de enfrentar la adversidad.

"En este minuto me encuentro muy pleno; antes siempre tenía algo de lo que preocuparme: mi tumor, el tema con mi papá, entre otras cosas. Ahora que está todo bien y encajó todo a la perfección, me siento mucho más libre, me preocupo menos por estupideces y logré soltar y desligarme", compartió el joven, revelando la transformación personal que experimentó a lo largo de su proceso de recuperación.

Máximo Menem y Cecilia Bolocco

A pesar de los desafíos, Máximo encontró un propósito en ayudar a aquellos que enfrentan circunstancias similares. Hizo mención de la Fundación CARE, creada por su madre Cecilia Bolocco, que busca apoyar a las personas afectadas por enfermedades cerebrales. "Cada vez está más presente y es necesario poder frenarlo y acompañar a las personas en su camino", afirmó.

El joven concluyó la entrevista enviando un mensaje conmovedor a aquellos que están lidiando con enfermedades similares en la actualidad. "Le diría que va a hacer algo muy difícil, pero que tenga fe, esperanza y que nunca pierda la sonrisa. Cuando estaba pasando por mi enfermedad siempre mantuve una sonrisa de oreja a oreja, aunque lo estuviera pasando pésimo. Sin la compañía de mi mamá, la fe y la perseverancia, no sé qué hubiera sido de mí", finalizó.

VO

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