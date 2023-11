Máximo Menem Bolocco tomó una fuerte decisión respecto a su futuro y lo que por derecho merece, ya que, al ser hijo de Carlos Saúl Menem, expresidente argentino, determinó luchar por la herencia de su padre, quien falleció en 2021 y recibir la parte que a él le corresponde legalmente.

Dicha determinación no fue bien recibida por Cecilia Bolocco, madre del joven. ¿Los motivos? Según el programa chileno ''Sigueme'', la exmodelo no estaría en lo absoluto de acuerdo que Máximo tenga contacto directo con los demás miembros de la familia Menem, porque no tiene buenos recuerdos cuando vivió en Argentina, especialmente por el trato que recibió su hijo las veces que visitó el país.

Cecilia Bolocco, Máximo Menem y Carlos Menem

Cabe recordar que, el juez Carlos Coggi determinó que quienes recibirán la herencia por parte iguales del expolítico, son sus hijos Zulemita, Carlos Nahir, Máximo y finalmente su nieta Antonella Menem.

La decisión de Máximo Menem Bolocco sobre la herencia familiar Menem

Desde TV+ en Chile, se pusieron en contacto con el programa Intrusos sobre la conversación de madre e hijo para lograr unirse a la disputa familiar por la herencia de Menem: “Efectivamente, Máximo decidió pelear por su herencia después de una larga conversación familiar”, expresó la periodista de ‘’Sigueme’’.

Por otro lado, hicieron hincapié en la negativa de la ex Miss Universo: “Cecilia Bolocco no estaba de acuerdo, sentía que era involucrarse en un tema con la familia Menem que no le interesa, porque no son buenos los recuerdos que tienen de su paso por Argentina, y del trato que recibió Máximo cuando estuvo allá”, sumó.

Pero finalmente, Máximo Menem Bolocco decidió otra cosa a diferencia de su mamá Cecilia Bolocco: “Pero Máximo siente que es lo que le corresponde como hijo legal, por lo tanto, decidió, en cierta medida, asociarse con Antonella, y pelear judicialmente”, concluyó sobre la herencia de Carlos Saúl Menem.

