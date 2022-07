Melina Lezcano sorprendió al anunciar que deja Agapornis

Melina Lezcano anunció abandona Agapornis, la banda de cumbia de la que estuvo como líder desde hace años.

Fue a través de las redes sociales de la formación que se dio a conocer la novedad de que la cantante dará un paso al costado y ya no será de la partida. “Como muchos de ustedes ya saben, Meli no va a seguir formando parte de AGP. Se termina una etapa hermosa, de la que no sólo nos quedan una infinidad de historias y momentos compartidos, ¡sino una INCREÍBLE amiga!”, aseguraron.



"Gran cantante, profesional y lo más importante, excelente persona. Te deseamos lo mejor en lo que venga", agregaron desde su cuenta oficial de Instagram para despedir a la cantante.

La palabra de Melina Lezcano tras su salida de Agapornis

Posterior a la publicación de la banda, Melina Lezcano también hizo lo propio y habló de su salid en sus redes sociales.

“Hasta siempre Agapornis. Los amo amigos, feliz de haber vivido tantas cosas junto a ustedes", comenzó Melina al tiempo que les agradeció por todo lo vivido durante estos años.



Por último, la cantante le habló directo a sus fanáticos: “Y a ustedes qué decirles, gracias por haber estado ahí siempre bailando, disfrutando y divirtiéndose con AGP. Espero seguir cruzándomelxs en todos mis proyectos”, se despidió.