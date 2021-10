Melina Lezcano le pidió perdón a Jimena Barón pero ella tuvo una picante reacción

En su paso por La Academia Melina Lezcano se disculpó con Jimena Barón por confirmar su romance con Matías Palleiro.

La cantante de Agapornis, que fue pareja del empresario hace algunos años, reveló este noviazgo antes de que se conociera mediáticamente y cuando la "cobra" decidió no ventilar nada en relación a su vida privada.

"Yo con cámaras no, no me gusta. Si hay algo para charlar me parece que no es el lugar y que hay que hacerlo de forma privada, ya de forma pública viene haciendo bastante. Si uno es realmente sincero, tiene ganas de hablar y aclarar cosas, acá no es el lugar", expresó en La previa de La Academia sobre este pedido en el aire de Melina.

Luego, Jimena Barón asumió que no le cayó nada bien la actitud de la cantante. "Siendo del ambiente sabes que en un vivo, si me nombras, va a tener eco. De hecho al toque salió en todos lados. El tema que cantó también me llamó la atención, fue raro, yo no me sentí muy cómoda”, disparó.

Así fue el pedido de disculpas de Melina Lezcano a Jimena Barón en La Academia

Melina Lezcano pidió perdón a Jimena Barón en La Academia. "Te quiero pedir disculpas públicas. Te lo quería decir personalmente. Estaba en vivo en Twitch, flashee que no había nadie y dije 'si Jimena Barón está con mi ex'", contó la cantante de Agapornis.

"Metí la pata. Era algo que no me correspondía a mí. Era algo privado", agregó.

Luego, Melina explicó por qué la reacción de Jimena. “Sí, yo soy una mina que va de frente, así que sí, la verdad que me gustaría. Somos dos mujeres, sororidad ante todo, me mandé una cagada, no fue con mala intención”, se sinceró Lezcano.