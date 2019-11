Mica Vázquez dio dolorosos detalles de su separación

Luego de dos años de casados, Micaela Vázquez y el arquitecto Federico Larroca le pusieron punto final a su historia. La actriz fue la encargada de confirmar la ruptura.

Ahora, en diálogo con la Revista PRONTO, dio angustiantes detalles de la separación: "Hace un mes que me mudé a lo de mi mamá y en un mes más me voy a Mar del Plata a hacer temporada con la obra 'Mentiras inteligentes'. Estamos ensayando a full y eso me tiene con la cabeza ocupada pero estoy re triste, esa es la verdad", dijo la actriz.

Y sumó: "Teníamos planes de familia diferentes ahora. Se ve que no tenía que ser, qué se yo. Confío en que hay que escucharse a uno mismo u ser lo más leal posible a uno mismo. Lo adoro a Fede, es la persona más increíble que tuve al lado y no cierro ninguna puerta pero hoy necesitaba escucharme y entender que era momento de estar sola".

La ex "Chiquititas" y Federico se habían casado tras casi tres años de relación y dos de convivencia. En el festejo, que se realizó en un salón de la zona de Tortuguitas, estuvieron familiares y amigos íntimos de los novios, entre los cuales había varios famosos como Brenda Gandini, Jenny Martínez, Dalma Maradona, Muni Seligmann y Julieta Bal.