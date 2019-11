VIDEO | El angustiante mensaje de Jujuy a Del Potro: "Me parte el alma verte sufrir"

View this post on Instagram

Xq me parte el alma verte sufrir por tu dolor de rodilla y sentirte triste por la gente. Xq soy testigo de la garra y la fuerza que le metes todos los días. Xq puedo ver ese corazón enorme lleno de amor e ilusión, que es el que te empuja a querer darlo todo. X tu don de gente y esa nobleza hermosa que te caracteriza. Xq tu niño interior merece seguir sonriendo y jugando como corresponde. Xq ese adolescente rebelde y sin causa sigue presente y te hace ser quien sos. Xq ese adulto responsable vive en vos desde chiquitito. Xq todo eso me enamora. Xq te quiero ver feliz y fuerte. Xq quiero recordarte todo lo que sos, te regalo este pequeño resumen de tus últimos meses. Y xq aunque a veces parezca que venís de otro planeta, sos un SER HUMANO que tiene el mismo derecho que el resto en no poder cumplir con las expectativas de todo el mundo. Así que vamo arriba bebuuuuuu, te amo!