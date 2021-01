Mica Vázquez mostró la cara de su bebé con una tierna foto

Mica Vázquez se convirtió en mamá por primera vez y el 31 de diciembre nació Baltazar.

En pareja con Gerónimo Klein hace poco más de un año, la diosa difundió su completa felicidad en redes sociales y mostró por primera vez la carita de su niño. “Así, sin filtros, cansados pero llenos de amor. Te amo mi bebu”, expresó en su cuenta oficial de Instagram donde muestra al pequeño entre sus brazos.

A horas de la llegada de "Balta", Mica confirmó que tuvo una cesárea de urgencia y contó las complicaciones en el parto. “Fue duro, no les voy a mentir, pero surfeamos cada una de las contracciones y después de unas largas horas de trabajo de parto, terminamos en una cesárea medio de urgencia porque Balta estaba empujando sin parar hacia mucho tiempo, cansado y no dilatábamos. Pese al dolor o deseo que teníamos cada uno de como queríamos que esto suceda, llegó como él quiso!”, expresó en sus redes.

La ex Rebelde Way también aseguró que el particular nombre que lleva su niño lo eligieron de una manera inesperada. "¿Cuándo decidimos el nombre? Aunque no lo crean fue camino a la clínica, lo terminamos eligiendo antes de subir al auto. El nombre estaba dentro de los candidatos y lo definimos un ratito antes", confesó.