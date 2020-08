Micaela Vázquez reveló el sexo del bebé que está esperando y habló de su embarazo

Luego de anunciar su primer embarazo junto a su pareja, Gerónimo con quien está de novia desde hace 8 meses, mediante su cuenta de Instagram, a Micaela Vázquez le llovieron los corazones y su familia, sus amigos, y sus 900 mil seguidores compartieron su felicidad. En diálogo con CARAS Digital, la actriz reveló el sexo de su bebé y habló de cómo transita su embarazo.

"Estoy feliz, desbordo de felicidad, fue una noticia inesperada, no lo imaginamos ninguno de los dos pero se dio y estamos muy contentos, ya entramos en el cuarto mes de embarazo y por suerte todos los síntomas desagradables que tuve los tres primeros meses desaparecieron y ahora es un embarazo soñado. Vamos a tener un varón", reveló.

"Aún no tenemos ningún nombre definido, ni siquiera estamos cerca de encontrar uno, pero tenemos 9 meses por delante para elegir ya que el nombre es algo muy muy importante. Cuando Gero se enteró me dijo que era sumar más felicidad a la pareja y se puso re contento. Pensar que estuve tan triste cuando me separé después de estar casada dos años. En su momento pensé 'ya tengo 32 años, cuándo voy a volver a conocer a alguien, a enamorarme, a ser madre, y apareció Gerónimo y todo se hizo realidad', las vueltas de la vida ¿no?

¡Felicidades a los futuros padres!